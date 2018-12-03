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У деревни Вдицко Новгородского района торжественно открыли после реконструкции воинское захоронение
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У деревни Вдицко Новгородского района торжественно открыли после реконструкции воинское захоронение. Участие в мероприятии приняли школьники, поисковики и их друзья. Именно с дружеского клича и начиналась эта история. Проезжая летом через небольшую малонаселенную деревню, поисковики заметили заросший бурьяном мемориал. Восстановить его решили собственными силами. Местные власти помогли только с оградой, остальное - труд и вложения волонтеров. Однако главная и самая продолжительная работа была проделана с военными архивами.
Некоторые из энтузиастов проезжали по сто километров, чтобы привести захоронение в порядок. Тогда же демонтировали и старые плиты. Имена на них практически не читались. Решили, что выглядеть мемориал будет иначе. Однако, уточнение фамилий затянулось до холодов.
Михаила Семенова, одного из участников этой реставрации, сегодня наградили благодарственным письмом губернатора. После открытия все желающие смогли попробовать солдатскую кашу.
03.12.2018 19:55 











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