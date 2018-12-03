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В День неизвестного солдата новгородцы собрались на общегородской митинг у мемориала Вечный Огонь славы
Анастасия Тэммо
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С инициативой сделать День неизвестного солдата в календаре более заметным (а ему всего 5 лет) выступила поисковая экспедиция «Долина». И хотя представители отрядов сегодня не выступали у микрофона, их вклад в эту памятную дату очевиден. Сильнее любых слов – портреты бойцов, имена которых удалось вернуть из безвестия.
О роли Дня неизвестного солдата в воспитании подрастающего поколения говорил ветеран Великом Отечественной Войны Василий Крестьянинов, горячо убежденный в том, что сегодня нашу Победу нужно защищать.
Перед школьниками и студентами, которые пришли сегодня на митинг в кремль, выступили первые лица города и области, призывая помнить о без вести пропавших не только в этот день, и не только 9 мая.
В память о погибших героях прогремел салют. К мемориалу легли красные гвоздики, цветы, ставшие символом народной памяти. Которая, надеются ветераны, не сотрется. В годы Великой Отечественной войны на территории Новгородской области погибло 850 тысяч бойцов Красной армии. По последним данным, около 250 тысяч солдат еще осталось на полях сражений, и работы отрядам, которые занимаются поиском без вести пропавших, хватит еще на долгие годы.


03.12.2018 19:57 











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