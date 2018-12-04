



В Новгородском правительстве прошла встреча победителей проекта «Кадры будущего для регионов» и команды «Лидеров Новгородчины»



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Зачем школам ученическое самоуправление, что такое молодежная медицинская лаборатория и как помогут развитию туризма развлекательные мероприятия. Эти и другие темы обсудили на встрече в Новгородском правительстве победители проекта «Кадры будущего для регионов» и команда «Лидеров Новгородчины». Напомним, наша область вошла в число шести пилотов, где апробируется эта программа. Она позволяет не только озвучить, но и реализовать интересные идеи молодежи. Так, например ученики трех новгородских гимназий считают, что ученическое самоуправление надо ввести во всех школах области. Это поможет детям стать ответственными и научиться работать в команде.

Идеи школьников поддержал министр инвестиционной политики Владимир Куимов, он отметил, что при определенной доработке они смогли бы войти даже в стратегию социально-экономического развития области. Тем более что упор ребята делали на те сферы, которые нужны региону - это история, культура, туризм и оздоровление нации. Пока же свои проекты им предстоит отстоять на Всероссийском форуме «Наставник», который пройдет будущей весной.



