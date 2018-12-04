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В психоневрологическом интернате «Оксочи» прошел фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
Максим Петров
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В психоневрологическом интернате «Оксочи» отметили Международный день инвалидов. В честь праздника сотрудники регионального министерства труда и социальной защиты населения организовали здесь первый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль предполагал участие не только людей с ограниченными возможностями здоровья, но и тех, чья профессия им помогать. Представители всех психоневрологических интернатов области за «круглым столом» обсудили самые злободневные вопросы: современные методы реабилитации, как подготовить инвалида к самостоятельной жизни, как найти подходящее место работы.
Что касается уже существующих методик, то ими делились на выставке «Лучшие социальные практики в работе с инвалидами». Работники детского дома-интерната имени Ушинского представили программу «Мир широких возможностей», за счет которой дети получают предпрофессиональную подготовку, и могут выбрать себе дело по душе: будь то стать пекарем или садоводом, санитаром или швеёй. Любопытный проект и у интерната «Приозерный». Благодаря видеоэкскурсиям и энциклопедиям его постояльцы за последнее время успели побывать в Москве и Италии, на Камчатке и в Египте. Туризм – виртуальный, эмоции - настоящие.
Вокалистки ансамбля «Улыбка» уже 15 лет дарят улыбки свои зрителям, а заодно заряжаются позитивом и сами. Свободного времени у артисток практически нет: репетиции два раза в день. Но результат, говорят того стоит – честь открывать гала-концерт фестиваля выпала им.
Пока артисты выступали, в зале также работала выставка фотографий, рисунков, поделок. Это лучшие творческие работы фестиваля, который получился не только богатым на эмоции для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и полезным для их будущей социальной реабилитации.

04.12.2018 16:25 











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