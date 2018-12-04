



В Великом Новгороде в микрорайоне "Ивушки" началось строительство нового детского сада



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В Великом Новгороде началось строительство нового детского сада. Первое дошкольное учреждение из трёх, запланированных на ближайшие годы, должно появиться в микрорайоне «Ивушки» осенью будущего года. Контракт на его возведение, стоимость которого чуть больше 160 миллионов рублей, выиграла компания «Спецстрой». Новый детский сад рассчитан на 190 мест, проект предполагает три этажа и бассейн.

Детский сад расположится рядом со школой №36. В конце ноября субподрядчик провел здесь геодезические работы, сейчас идет подготовка участка к заливке фундамента. Современные технологии, по словам представителя компании субподрядчика, позволяют заливать фундамент и зимой. Впрочем, чтобы успеть сдать объект в срок, строителям придется постараться, а жителям микрорайона - немного потерпеть.

До 20-го года в Великом Новгороде должно появиться три новых детских сада, все они будут расположены в новых микрорайонах областного центра – «Ивушках», Псковском и Северном. Кроме этого, новые дошкольные учреждения появятся еще в 2-х районах области - Батецком и Окуловском. В общей сложности в этих детских садах будет открыто 850 мест. Общая стоимость строительства трёх детских садов в областном центре составит 488 миллионов рублей. Это без затрат на технологическое присоединение к электро- и теплосетям.



