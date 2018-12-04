



Великий Новгород присоединился к Всероссийской акции «Урок Цифры»



Фото Видео

Великий Новгород присоединился к всероссийской акции «Урок Цифры». Ее начало приурочили ко Дню информатики. Презентация образовательного курса состоялась в новгородской школе №36 имени Державина. Начальник управления администрации губернатора по развития цифровой экономики Николай Курмышев рассказал, чем будет полезен ребятам цикл необычных уроков с практической тренировкой навыков программирования.

К созданию образовательного курса «Урок Цифры» привлекались такие известные компании как «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Mail.Ru Group» и другие. Так, для учеников начальных классов погружение в мир цифровых технологий делается увлекательно и интересно, с помощью известных мультипликационных персонажей.

Акция «Урок Цифры» стартует по всей стране. Наш регион здесь стал одним из первых. В этом учебном году уроки пройдут по всех школах с первого одиннадцатые классы с февраля по май. Как заверил Николай Курмышев, курс не будет обременительным. Он состоит из 15-ти уроков, которые, тем не менее, смогут ребят и просветить, и увлечь.



