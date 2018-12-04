Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева вручила благодарственные письма волонтерам
Фото  Видео репортаж Видео
Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева вручила волонтерам, которые помогали проводить первый в Новгородской области парламентский форум, благодарственные письма. В основном этой деятельностью занимались студенты, которым хватает времени и на учебу, и на общественную работу. Кстати, эти ребята принимают участие не только в политических мероприятиях, но и в научных и творческих, а также помогают пожилым людям и детям-инвалидам.
Общение проходило в неформальной обстановке. Волонтеры поделились своими успехами и планами на будущее. Елена Писарева, в свою очередь, предложила молодежи выступить с докладами на новой дискуссионной площадке «Наука и АПК», которая пройдет вскоре в нашей области, и войти в формирующийся сейчас «совет женщин» - это будет новая организация, занимающаяся общественной работой и благотворительностью. Добавим, что некоторые из этих волонтеров уже сегодня ночью уезжают в Москву на торжественное мероприятие в честь года Добровольца и вручение премии "Доброволец России 2018". Им Елена Писарева пожелала удачной дороги и дальнейших успехов на выбранном ими поприще.

04.12.2018 18:14 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .