



Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева вручила благодарственные письма волонтерам



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Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева вручила волонтерам, которые помогали проводить первый в Новгородской области парламентский форум, благодарственные письма. В основном этой деятельностью занимались студенты, которым хватает времени и на учебу, и на общественную работу. Кстати, эти ребята принимают участие не только в политических мероприятиях, но и в научных и творческих, а также помогают пожилым людям и детям-инвалидам.

Общение проходило в неформальной обстановке. Волонтеры поделились своими успехами и планами на будущее. Елена Писарева, в свою очередь, предложила молодежи выступить с докладами на новой дискуссионной площадке «Наука и АПК», которая пройдет вскоре в нашей области, и войти в формирующийся сейчас «совет женщин» - это будет новая организация, занимающаяся общественной работой и благотворительностью. Добавим, что некоторые из этих волонтеров уже сегодня ночью уезжают в Москву на торжественное мероприятие в честь года Добровольца и вручение премии "Доброволец России 2018". Им Елена Писарева пожелала удачной дороги и дальнейших успехов на выбранном ими поприще.



