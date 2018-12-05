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В Правительстве области подвели итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»


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По федеральной программе в этом году в регионе было благоустроено 153 дворовых и 49 общественных территорий, а также три парка. По словам чиновников, выделенные деньги, а это 109 миллионов рублей, успешно освоены.
В следующем году по этой федеральной программе Новгородская область получит еще 181 миллион рублей. Половина из них пойдет на благоустройство областного центра, оставшуюся часть распределят между районами области. Как потратить эти деньги, решат путем голосования жители региона. Также сегодня на совещании затронули тему благоустройства Софийской набережной в Великом Новгороде.
Отметим, что работы по благоустройству Софийской набережной запланированы на 2020-ый год.

05.12.2018 16:29 











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