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Новгородские выпускники написали итоговое сочинение по русскому языку
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В Новгородской области к этому экзамену допущено 2 тысячи 568 11-классников. Еще в сентябре ребятам озвучили направление, по которому им предстоит делать эту письменную работу. «Доброта и жестокость», - так это звучало.
А вот темы сочинений стали известны только сегодня. На выбор можно было поразмышлять о том, что важнее: советы родителей или их пример, всякая ли мечта достойна человека, как искусство помогает понять действительность, какие жизненные впечатления помогают поверить в добро и почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека. Оцениваться работы будут по пяти критериям. Основные: соответствие теме и опора на литературные произведения. Дополнительно: грамотность, композиция и количество слов. В 13 школе, где побывали «Вести», уверены, их 11-классники справятся с этим экзаменом. Об этом говорит и опыт прошлых лет, и настрой выпускников.
Напомним, итоговое сочинение является допуском для сдачи ЕГЭ. В России его пишут уже пятый год. И отменять это испытание пока не планируют.
Что касается сдачи ЕГЭ, то больших изменений в этом году не будет, отметил Павел Татаренко. Нововведения коснутся лишь технической части: если раньше контрольно-измерительные материалы область получала на диске, то теперь их планируют передавать через сеть Интернет.

05.12.2018 16:31 











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