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В Великом Новгороде впервые прошел региональный форум по кибербезопасности
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Участниками форума стали около 150 школьников и студентов, которые достаточно много знают о Всемирной паутине. Фишинг, тролинг, груминг, кибербулинг и прочие угрозы из сети Интернет – в центре внимания молодежи, их родителей и преподавателей.
Впрочем, отгородиться от Всемирной паутины вряд ли удастся. Уже в 2020 году в мире будет насчитываться 34 миллиарда устройств, подключенных к Интернету, и около трети из них – смартфоны. И лучше знать об Интернете больше, тем более, что во всем мире в целом, и в Новгородской области в частности, уже сейчас строят цифровую экономику.
Один из основных экспертов в сфере интернет-безопасности – руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко рассказал подросткам, как преступники находят в сети потенциальных жертв, как долго вербуют, к примеру, будущих закладчиков, как обещают золотые горы, юридическое прикрытие и полную анонимность, но заканчивается всё и всегда плохо.
Ну а самое главное – каждый из экспертов призывал думать головой, выкладывая в сеть те или иные данные. Ведь часто сами интернет-пользователи дают преступникам возможность ими манипулировать. Что же касается детей и подростков, то они - наиболее уязвимы, и им никогда не должно быть зазорно обратиться за советом к родным и близким.
Предполагается, что этот региональный форум, посвященный проблемам кибербезопасности, отныне станет ежегодным.

05.12.2018 16:35 











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