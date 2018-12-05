



О дистанционных мошенничествах говорил на брифинге начальник городского УМВД Сергей Максимов



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В этом году таких их уже зарегистрировано 552. Лишь иногда преступники идут на прямой контакт с жертвой. Тогда злоумышленники представляются работниками газовой или социальной службы, Водоканала или медучреждения.

Не удивительно, что жертвами зачастую становятся престарелые граждане. Они более доверчивы, а после не могут детально описать преступника. Лучший вариант уберечься от преступлений - доподлинно убедится, что перед вами сотрудник заявленной организации. Попросить документы, позвонить в диспетчерскую, к тому же все службы заранее информируют о проводимых работах. Дают полицейские советы и как уберечься от дистанционных мошенников. Сейчас распространен вид преступлений, когда новгородцам предлагают получить компенсацию за лекарства. После покупки медикаментов через Интернет, на связь выходят злоумышленники и сообщают, что вам продали БАДы. Они предлагают получить возмещение и после - перевести деньги им на счет.

И главное, если вы все-таки заподозрили мошеннические действия, не нужно торопиться. Если вам позвонил якобы родственник и сообщил, что попал в ДТП, удостоверьтесь, что звонит именно он. Получили СМС о блокировке карты – не отправляйте свои данные и не сообщайте их никому, обратитесь в ближайшее отделение банка. Ну и, конечно, сразу же ставьте в известность полицию, ведь зачастую именно задержка таких заявлений в правоохранительные органы становится причиной низкой раскрываемости мошенничеств. Пока она не превышает 15-ти процентов.



