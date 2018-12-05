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В Новгородском управлении СК прошел круглый стол посвященный Международному Дню борьбы с коррупцией
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46 уголовных дел из этой сферы возбудили новгородские следователи в этом году. Среди последних громких дел – попытка коммерческого подкупа при ремонте музея деревянного зодчества Витославлицы, дача взятки сотруднику Росимущества. И Боровичский дом - попытка застройщика сэкономить привела к возбуждению в отношении него уголовного дела.
Кстати, о проблемах с этим домом следователи узнали из СМИ. Наша программа показывала состояние здания и обращала внимание на проблемы жильцов. Следователи отметили, что взаимодействие со средствами массовой информации для них – обычная практика, позволяющая раньше отреагировать на нарушения. Сегодня, в канун международного праздника, журналистов, освещающих коррупционные проблемы, наградили грамотами. В их числе были и наши коллеги: продюсер «Славии» Олеся Иванова и корреспондент Елена Пилосова.
Также сегодня на круглом столе следователи отметили, что в Новгородской области становится все меньше «бытовых коррупционеров». Чаще всего уголовные дела возбуждаются в отношении руководителей крупных предприятий и чиновников высоких рангов. Это, по мнению Новгородского СК, доказывает, что «неприкасаемых» в деле борьбы с коррупцией не бывает.

05.12.2018 18:32 











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