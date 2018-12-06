



В мэрии Великого Новгорода прошла пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля-конкурса «Международные дни искусств»



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В мэрии Великого Новгорода прошла пресс–конференция, посвященная проведению в феврале будущего года фестиваля-конкурса «Международные дни искусств». Основным устроителем этого события выступает итальянская культурная ассоциация. Её представители уверяют: когда о России в Европе говорят не всегда хорошо, страну надо просто им показать и сила творчества поможет преодолеть искусственное разобщение.

Этот фестиваль-конкурс своеобразный ответ самих европейцев на санкции в отношении нашей страны. Так, после введения запретов – уже три года подряд - в Тульской области проходят «Итальянские вечера в России». В этом году они собрали полторы тысячи участников и шесть с половиной тысяч зрителей. Фестиваль-конкурс в Великом Новгороде – новая ступень такого общения. Организаторы ожидают выступление на сцене свыше 300 талантов, причем оценивать их будет международное жюри. Также участники смогут получить профессиональные советы и посетить мастер-классы. Кроме этого, в программе запланированы концерт–открытие и итоговый гала- концерт со свободным входом для зрителей. Впрочем, помимо культурного общения ожидается еще и деловая часть форума: в Великий Новгород приедут итальянские бизнесмены, чтобы установить прямые контакты с нашими предпринимателями.

Первый международный фестиваль-конкурс «Международные дни искусств» пройдет в Великом Новгороде с 13 по 16 февраля будущего года и, по всей видимости, станет ежегодным. Добавим, что подобные фестивали под эгидой итальянской культурной ассоциации запланированы в 2019 году в Италии и Казахстане, а с 2020–го география проведения расширится еще и на Испанию, Францию и Азербайджан.



