



В НовГУ отметили восьмидесятилетие Новгородской секции Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук



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За круглым столом подвели итоги сотрудничества ученых двух городов и определили перспективы на будущее. Также в честь круглой даты был представлен очередной том «Новгородского исторического сборника», который издается с 1936 года. Главным редактором этого издания выступил признанный специалист по истории средневекового Новгорода, член-корреспондент Российской академии наук Петр Гайдуков.

Новгородская секция Института истории Академии наук была создана в декабре 1938 года. Прежде всего, её сотрудники занимались археологическими исследованиями, проводили научные конференции и делали многочисленные публикации. С началом войны работа была прекращена и возобновилась только в 2002 году. Тогда был заключен договор о научном сотрудничестве между Санкт-Петербургским институтом истории РАН и НовГУ, по которому были реализованы ряд научных и издательских проектов. В их числе «Великий Новгород в европейской письменности», «Политическая история средневекового Новгорода», «Шведская Новгородика» и другие. Сегодня договор был подписан вновь, что гарантирует продолжение тесного сотрудничества ученых и в будущем.



