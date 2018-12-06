Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В НовГУ отметили восьмидесятилетие Новгородской секции Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук
Фото  Видео репортаж Видео
За круглым столом подвели итоги сотрудничества ученых двух городов и определили перспективы на будущее. Также в честь круглой даты был представлен очередной том «Новгородского исторического сборника», который издается с 1936 года. Главным редактором этого издания выступил признанный специалист по истории средневекового Новгорода, член-корреспондент Российской академии наук Петр Гайдуков.
Новгородская секция Института истории Академии наук была создана в декабре 1938 года. Прежде всего, её сотрудники занимались археологическими исследованиями, проводили научные конференции и делали многочисленные публикации. С началом войны работа была прекращена и возобновилась только в 2002 году. Тогда был заключен договор о научном сотрудничестве между Санкт-Петербургским институтом истории РАН и НовГУ, по которому были реализованы ряд научных и издательских проектов. В их числе «Великий Новгород в европейской письменности», «Политическая история средневекового Новгорода», «Шведская Новгородика» и другие. Сегодня договор был подписан вновь, что гарантирует продолжение тесного сотрудничества ученых и в будущем.

06.12.2018 16:40 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .