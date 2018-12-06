



Специалисты тепловой компании «Новгородская» и газовой службы провели совместные учения Ирина Демендеева



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Эту котельную на Воскресенском бульваре не случайно выбрали местом для тренировки. Ее особенность - в отсутствии задвижки, отсекающей газ, который поступает из трубы в здание. Соответственно, в случае утечки на место сразу нужно вызывать оперативные службы.

Громкий звук и запах газа - первое на что должен обратить внимание оператор котельной. От скорости его дальнейших действий зависит и его безопасность, и безопасность жителей микрорайона

В этот раз, по легенде, авария произошла в самом здании котельной. Поэтому первое, что делают сотрудники - открывают окна и покидают помещение. И лишь затем обращаются за помощью.

Максимум - взрыв, минимум - отсутствие тепла в домах. Неудивительно, что газоспасатели на месте уже через несколько минут.

Первым делом специалисты перекрывают газ, а затем уже идут к месту аварии. Обязательный атрибут - газоанализатор. С его помощью можно определить насколько безопасно находится на месте аварии.

Понятно, что сегодня тренировка проходила в наполовину теоретическом режиме. Останавливать и запускать котельную заново не стали. Но в случае настоящей аварии, на ее устранение потребуется не больше часа, - считают специалисты.

Несмотря на то, что специалисты тепловой компании «Новгородская» до сегодняшнего утра не знали о тренировке, отработали они грамотно. Их действия фиксировались поминутно. Серьезных замечаний не было. На очереди - учения в Новгородском, Старорусском и Боровичском районах. Какова будет легенда там, пока держат в секрете. В любом случае, операторы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям. На кону - не только тепло в домах, но и безопасность жителей.



