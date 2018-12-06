Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Специалисты тепловой компании «Новгородская» и газовой службы провели совместные учения
Ирина Демендеева
Фото  Видео репортаж Видео
Эту котельную на Воскресенском бульваре не случайно выбрали местом для тренировки. Ее особенность - в отсутствии задвижки, отсекающей газ, который поступает из трубы в здание. Соответственно, в случае утечки на место сразу нужно вызывать оперативные службы.
Громкий звук и запах газа - первое на что должен обратить внимание оператор котельной. От скорости его дальнейших действий зависит и его безопасность, и безопасность жителей микрорайона
В этот раз, по легенде, авария произошла в самом здании котельной. Поэтому первое, что делают сотрудники - открывают окна и покидают помещение. И лишь затем обращаются за помощью.
Максимум - взрыв, минимум - отсутствие тепла в домах. Неудивительно, что газоспасатели на месте уже через несколько минут.
Первым делом специалисты перекрывают газ, а затем уже идут к месту аварии. Обязательный атрибут - газоанализатор. С его помощью можно определить насколько безопасно находится на месте аварии.
Понятно, что сегодня тренировка проходила в наполовину теоретическом режиме. Останавливать и запускать котельную заново не стали. Но в случае настоящей аварии, на ее устранение потребуется не больше часа, - считают специалисты.
Несмотря на то, что специалисты тепловой компании «Новгородская» до сегодняшнего утра не знали о тренировке, отработали они грамотно. Их действия фиксировались поминутно. Серьезных замечаний не было. На очереди - учения в Новгородском, Старорусском и Боровичском районах. Какова будет легенда там, пока держат в секрете. В любом случае, операторы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям. На кону - не только тепло в домах, но и безопасность жителей.

06.12.2018 16:42 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .