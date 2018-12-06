



В Великом Новгороде прошло чествование победителей всероссийских и областных образовательных конкурсов



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Среди награжденных как сами педагоги, так и дети и целые коллективы. Лучшие из лучших по указу губернатора были поощрены солидными денежными призами.

Денежными сертификатами были награждены шесть победителей международного национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в Южно-Сахалинске. Наградами были отмечены и их педагоги. Станислав Зорин представляющий Боровичский педагогический колледж стал лучшим в номинации «Графический дизайн».

Также были отмечены и руководители Центров дополнительного образования, директоры музыкальных и спортивных школ. Среди учреждений образования для детей с ограниченными физическими возможностями по итогам работы в этом году лучшей была признана адаптированная школа-интернат №5 из поселка Кулотино.



