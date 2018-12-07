



На звоннице церкви Ксенофонта Робейского в деревне Волынь установлен ансамбль колоколов Анастасия Тэммо



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Дорогу осилит идущий. Эта истина в полной мере отражает историю строительства храма, посвященного новгородскому святому Ксенофонту Робейскому. Это история любви и терпения. Ведь дело спорилось не скоро. Казалось бы, такая же порция смирения потребуется устроителям церкви и в деле сбора средств на колокола. Однако в этом случае всё пошло быстрее. Местные убеждены: большую роль сыграла слава этого места, которое окармляет святой - ученик Варлаама Хутынского.

Вскоре после того, как благочинный новгородского округа протоиерей Игорь Белоенцев освятил колокола, началась их установка. Приглашенные для этого дела - люди не случайные. Мало того, что строители, так еще и в колоколах разбираются. Новгородская компания «Прогресс» такого рода помощью храмам и монастырям занимается уже 5 лет. Например, в мае, как только откроется навигация, ее бригада с той же самой миссией отправится в Соловецкий монастырь.

По сравнению с большими соборами, установка ансамбля из 5 колоколов в Волыни – дело не слишком сложное. Однако и здесь потребовался точный расчет и аккуратность. Проверили хомуты, крепеж, балки, не исключив, впрочем, и своего дальнейшего общения с тем звонарем храма Ксенофонта Робейского.

Первый колокольный звон прихожане церкви Ксенофонта Робейского услышат уже завтра, 8 декабря. Во время Божественной литургии, где, безусловно, будут молиться о здравии тех, кто принял самое активное участие в этом добром деле.



