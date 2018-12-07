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Новгородский государственный университет отмечает Ярославов День
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Это праздник просвещения, образования и науки. Торжества неслучайно проходят 7 декабря. Именно в этот день в 1994 году было подписано постановление о присвоении ВУЗу имени древнерусского князя – просветителя Ярослава Мудрого. Этот год для Новгородского университета вообще особенный – исполняется ровно 25 лет со дня его основания.
За многолетний добросовестный труд многие сотрудники новгородской высшей школы получили сегодня заслуженные награды. Особо отличившимся, внёсшим значительный вклад в развитие университета, ректор НовГУ Юрий Боровиков вручил высшую награду ВУЗа – медаль Ярослава Мудрого. Среди них Светлана Коварская, кандидат исторических наук, директор инновационного комплекса «Антоново». Её трудовой стаж в учебном учреждении составляет более тридцати лет.
С юбилеем руководство ВУЗа, преподавателей, студентов поздравили также первые лица области и Великого Новгорода. Творческие подарки юбиляру преподнесли музыкальные и хореографические коллективы.
07.12.2018 16:19 











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