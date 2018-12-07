



Министр образования Новгородской области Павел Татаренко дал пресс-конференцю



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С января 2019 года в новгородских школах появится новый предмет: родной язык и литература. Таковы федеральные требования. Об этом рассказал журналистам министр образования области Павел Татаренко.

Сделано это, чтобы сохранить нашу аутентичность. Планируется, что в новый предмет будут включены новгородские пословицы, поговорки, особенности произношения отдельных слов. Также будет уделено время изучению фольклора и местных традиций. Пока, признался министр, не совсем понятно, будет этот предмет стоять отдельно в расписании, или региональная составляющая войдет в рамки обычных уроков русского языка. Скорее всего, этот вопрос оставят на усмотрение школ. Что касается второго иностранного языка и проблем с учебниками, которых не хватает в образовательных учреждениях, то проблему планируют решить в ближайшие полгода.

Интересовала журналистов и проблема переполненности некоторых новгородских школ. По требованиям Роспотребнадзора, в классе должно быть не более 18 учеников. По факту - их обычно около 25. Это считается нарушением, и школы вынуждены постоянно платить штрафы. Или вводить вторую смену, что не одобряет министерство образования. Павел Татаренко заверил собравшихся, что региональное министерство прорабатывает этот вопрос. И в плане строительства, когда нужно заранее предусматривать места под возведение школ и детских садов в строящихся микрорайонах, и в плане работы со школами, качество преподавания в которых должно быть примерно на одинаково высоком уровне. В этом случае, считает министр, удастся избежать ажиотажа при записи в конкретные школы. И учеников можно будет равномерно распределять по образовательным учреждениям. Что касается грядущей записи в первые классы, а она начнется в феврале, то изменений не будет, - заверил министр. Сейчас важно наладить систему записи, которую апробировали в этом году.



