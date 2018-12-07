



Гололед на улицах Великого Новгорода стал причиной внеочередной проверки прокуратуры Юрий Левиков



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Гололед на улицах Великого Новгорода стал причиной внеочередной проверки прокуратуры. Сегодня сотрудники надзорного ведомства отправились в рейд по проверке работы коммунальных служб.

Улица Германа, пешеходная дорожка, ведущая к детскому саду, пока не посыпана песком – и именно на это первый заместитель прокурора города Татьяна Дубровина обращает внимание представителей Спецавтохозяйства, которые по условиям контракта, обязаны наводить тут порядок.

И тут на горизонте появляется специальная техника. Трактор посыпает тротуар, на сегодня тема гололеда здесь закрыта. Даже с детской коляской прогуливаться, говорят, довольно комфортно.

Еще одна остановка - у торгового центра на проспекте Мира, здесь тоже скользкая пешеходная дорожка.

Подрядчики, занятые на уборке города, оправдываются: погода сложная, гололеда не избежать, а бороться с ним непросто, разом посыпать все улицы невозможно, потому сначала проходят основные магистрали, потом – второстепенные дороги. Но уже на следующей неделе обещают увеличить число занятых на ручной уборке снега и подумать над арендой или покупкой дополнительной техники. А пока похвалы от проверяющих исполнители контрактов по уборке города не удостоились.





