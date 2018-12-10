



В Новгородском Кванториуме подвели итоги первого полугодия обучения по программе "Вводный модуль"



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Школьники от 10-ти до 14-ти лет учились управлять энергией ветра, изобретать роботов, погружались в мир космоса и изучали окружающий мир, а еще проводили интересные эксперименты. За шесть месяцев обучение прошли 250 новгородских школьников. Лучшие ученики получили благодарности от Технопарка.

Как отмечают родители юных конструкторов, после обучения в Кванториуме у детей появился интерес к точным наукам, они стали лучше учиться, подтянули свои знания по географии, химии и физике. Многие решили всерьез заняться созданием универсальных роботов, причем не в миниатюре, а промышленных размеров.

За время обучения в Кванториуме некоторые ребята прошли ещё и курс по оказанию первой медицинской помощи. Научились делать искусственное дыхание, массаж сердца, распознавать инсульт. Обучающий курс для них провели спасатели из Санкт-Петербурга. По его итогам кванторианцы получили сертификаты. Теперь они с полным правом могут оказывать помощь людям в экстренной ситуации.



