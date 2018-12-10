



В Великом Новгороде завершился молодежный форум движения «Молодые профессионалы»



Фото Видео

Форум собрал на своих площадках юношей и девушек со всех уголков России. Это были как студенты, успешно сдавшие экзамены по стандартам WorldSkills, так и участники чемпионатов.

Главная задача такого масштабного мероприятия заключалась в том, чтобы помочь ребятам определиться с дальнейшим развитием не только в профессиональном, но и в личностном плане. Для этого участники форума могли выбрать одну из трех предложенных программ и получить практические навыки для успешного построения карьеры, открытия своего дела или наставничества.

С завершением форума ребят поздравил и губернатор Андрей Никитин. Самые активные участники и авторы проектов получили дипломы и памятные подарки.



