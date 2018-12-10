



В Великом Новгороде проходит 4-ая Гражданская ассамблея «В основе всего ЧЕЛОВЕК»



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В Год Добровольца ее участникам предсказуемо предложили тему «Добровольный труд и добровольческая деятельность в реализации социально-значимых проектов». К обсуждению актуальных вопросов организаторы подключили столичных экспертов, представителей власти всех уровней, и, конечно, широкую общественность.

Развитие добровольчества участникам Ассамблеи предложили разобрать по всем направлениям. На форсайт-сессии говорили о законодательстве, молодежном добровольчестве в системе государственной молодежной политики, социальном и серебряном волонтерстве. Помимо разговоров, программой мероприятия предусмотрены тренинги, рассчитанные как на действующих, так и на потенциальных добровольцев. Так, например, эксперт из Москвы Дмитрий Иванин, руководитель направления помощи одиноким и бездомным людям добровольческого движения «Даниловцы» (возникшего в свое время при Даниловском монастыре), приехал делиться не только опытом работы, но и знаниями о том, как создать волонтерскую организацию с нуля.

Официальную и рабочую части Ассамблеи дополнит также торжественная. Подведя итоги, участники гражданского форума смогут порадоваться за своих коллег. На церемонии вручения наград добровольцам Новгородской области. К слову, по официальным данным, озвученным на встрече начальником управления Администрации Губернатора по внутренней политике Игорем Неофитовым, в регионе сейчас действует 155 добровольческих общественных организаций.



