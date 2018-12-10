



Из Новгорода Великого в Новгород Нижний впервые отправился поезд нового маршрута Олеся Иванова



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Новый маршрут связал наш город с городами Золотого кольца России. Что, по мнению новгородских властей и руководства РЖД, непременно скажется на туристическом потоке. Поезд будет ходить ежедневно, в составе 15-ти вагонов разной степени комфортности, но каждый из них соответствует всем современным требованиям.

На вокзале толпятся уезжающие. Большинству из них, судя по нашему опросу, идея сообщения между двумя Новгородами нравится.

Новым маршрутом совсем скоро планирует воспользоваться и билетный кассир Светлана Новикова. В Нижнем Новгороде у нее родственники, и раньше приходилось ездить с пересадкой.

Наполняемость хорошая, дальше – рассчитываем на большее. Это уже прогнозы руководства РЖД. Перед тем как первый состав отправится в путь, обязательный осмотр вагонов.

Новый состав – это 15 вагонов, все они комфортные и современные, каждый оборудован системой видеонаблюдения. Везде кондиционеры, биотуалеты, стеклопакеты, а еще розетки у каждого пассажира и USB-разъемы. В вагонах повышенной комфортности телевизоры.

В числе новинок – вагон для людей с ограниченными возможностями. Он оборудован специальным подъемником и увеличенными площадями, кстати, цена за такое место здесь приравнена к плацкарту.

Впрочем, нашлись среди уезжающих и те, кому новый маршрут пришелся не по душе. Дело вовсе не в составе, а во времени и месте прибытия в Москву, до этого поезд приезжал на Ленинградский вокзал, теперь на Курский, и на 40 минут раньше.

К слову, к новому маршруту - это, пожалуй, единственная претензия. В остальном поезд устраивает абсолютное большинство, как и сама идея связать два Новгорода, которые то и дело путают. Ведь теперь, даже если кто-то уедет не в том направлении, всегда легко сможет вернуться обратно.

Кстати, максимальное число туристов руководство РЖД прогнозирует на Новый год, майские праздники и лето. И обещает, в сезон отпусков и школьных каникул не будет отдавать наш состав на южные направления, как это было раньше.

Добавим, что новый поезд будет курсировать ежедневно, причем для новгородцев в его расписании ничего не изменится. Как прежде с нашей платформы он будет уходить в 21.20, прибывать в половине седьмого утра.





