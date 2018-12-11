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Больше 35-ти тысяч молодых спортсменов приняли участие в турнире по мини-футболу среди непрофессионалов «Уличный красава»
Максим Петров
Фото 
Больше 35-ти тысяч молодых спортсменов приняли участие в турнире по мини-футболу среди непрофессионалов «Уличный красава». Накануне межрегиональные этапы соревнований прошли во всех федеральных округах России. Великий Новгород принимал команды Северо-Запада.
Таким искренним эмоциям могут позавидовать даже игроки сборной России. Чтобы попасть в Новгород на межрегиональный этап, эти ребята уже доказали, что они лучшие в своих регионах. Здесь они борются уже за звание сильнейшей любительской команды Северо-Запада России.
В Новгородской области за право представлять регион между собой играли 11 команд. Победителями в старшей возрастной категории до 17-ти лет стали студенты новгородского строительного колледжа, в младшей до 14-ти – ребята из поселка Пролетарий.
Дома, как говорится и стены помогают. Зрители поддерживали и гнали новгородцев вперед. И кого только не встретишь на трибуне. Поболеть за своих пришли семьями – вот уж действительно футбол объединяет!
Гостевые команды без поддержки также не остались. И даже те, кто не смог приехать в Новгород, следили за турниром в режиме онлайн.
По итогам турнира в старшей возрастной группе выиграли футболисты из республики Коми. В младшей – ребята из Архангельска. Новгородцам места на пьедестале к сожалению сегодня не нашлось. Лидерам межрегионального теперь предстоит поездка на финал, который пройдет в чаше новенького стадиона «Фишт» в Сочи. В качестве приза, в городе победителей организаторы обещают построить спортивную площадку.

11.12.2018 18:53 











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