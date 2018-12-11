



Воспитанники восьми патриотических клубов, действующих при учреждениях среднего профессионального образования приняли участие в городской спартакиаде



Фото Воспитанники восьми патриотических клубов действующих при учреждениях среднего профессионального образования приняли участие в городской спартакиаде, которая прошла в новгородской школе №37. Студенты продемонстрировали свою физическую форму, сдав нормативы комплекса ГТО, а также выявили самого меткого в стрельбе по мишеням из автоматов, и самого быстрого при разборке и сборке оружия.

В спартакиаде приняли участие ребята в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. В каждой команде по семь человек: пять юношей и две девушки. Студенты Новгородского торгово-технологического техникума готовились к соревнованиям две недели, однако победа, говорят они, для них не главное. Куда важнее – не оставаться в стороне от активного и здорового образа жизни.

По итогам спартакиады в общекомандном зачете победили воспитанники военно-патриотического клуба "Сокол". Он создан на базе Новгородского технологического колледжа.



