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НОВОСТИ





В Великом Новгороде стартовала акция "Старость в радость"
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Акция проводится уже в седьмой раз и призвана помогать одиноким пожилым людям. В этом году сбор подарков и открыток для них продлится до 24 декабря. Их принимают в офисе фонда «Чужих детей не бывает», расположенного по адресу улица Большая Московская 53, корпус 3.
Также пункты сбора работают в Народном Университете на улице Завокзальной, библиотеках «Читай-город» на Псковской и Державина, а также в детском комплексе «Чудо-остров». Волонтеры обращаются с просьбой к новгородцам - приносить только новые вещи.
Добавим, только в прошлом году усилиями новгородцев и жителей области волонтерам удалось собрать более тысячи подарков для пенсионеров и поздравить с наступающим новым годом пожилых людей из 32 социальных учреждений. Также в рамках акции "Старость в радость" принимаются подарки для детей. Волонтеры развозят их по детским домам и приютам.

11.12.2018 19:08 











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