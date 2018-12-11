



«Мы - граждане России!» - акция с таким названием прошла в Великом Новгороде в паспортно-визовой службе



Фото «Мы - граждане России!» - акция с таким названием прошла сегодня в Великом Новгороде в паспортно-визовой службе на Большой Московской. Нынешние и будущие граждане России смогли проверить свои знания по истории главного закона страны. Большинство участников правильно ответили на вопросы и получили в подарок издание Конституции. Кроме того, обладатели паспортов смогли сделать фотографию на память.

Как отмечают сотрудники миграционной службы, число желающих получить российское гражданство с каждым годом растет. Так, в этом году его получили более 180-ти жителей других государств, которые приехали в Новгородскую область. В основном это бывшие граждане стран СНГ, а также студенты, которые прибыли в Россию на постоянное место жительства.

В последнее время процесс получения российского гражданства заметно упрощен. Об этом говорит отсутствие очередей в миграционной службе. Многие заявления можно подать через МФЦ и портал госуслуг.



