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В деревню Мясной Бор Новгородского района впервые приехал мобильный фельдшерско-акушерский пункт
Анжелика Королева
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Первый выезд мобильного ФАПа в необеспеченные стационарными медпунктами деревни Новгородского района у жителей Мясного Бора ажиотажа не вызвал. Отсутствие длиной очереди главврач ЦРБ Алевтина Рыжова объяснила нам тем, что ситуация здесь еще не самая острая: деревня на трассе, до ближайшего ФАПа в Захарьино автобус ходит несколько раз в день. Впрочем, совсем уж без пациентов приезжий фельдшер, конечно, не остался.
О собственном медпункте местные жители тоскуют почти год, с 28-го января, когда сгорел ФАП в Мясном Бору. Поездки к фельдшеру в Захарьино, сами они хорошим выходом из положения не считают – расписание у автобуса неудобное (вступает в противоречие с графиком приема), да и не всегда водители его придерживаются. В общем, люди настаивают: верните нам стационарный медпункт, положенный по норматива - более ста жителей (в Мясном Бору их 150), более 6 километров до ближайшего ФАПа (Захарьино – в 8 километрах).
То, что у кого-то ситуация еще хуже, местных совсем не утешает. А между тем, хуже она у многих. На 199 деревень Новгородского района – всего 14 амбулаторий, 17 стационарных ФАПов, и два передвижных, из которых только один отвечает требованиям. Необеспеченными остаются 146 деревень. Есть среди них и с населением побольше, чем в Мясном Бору, и расположенные куда дальше от трассы.
Учитывая стоимость модульного ФАПа (от 3-х до 3,5 миллионов рублей), мягко говоря, еще какое-то время для многих новгородских деревень придется искать другие варианты. Мобильный медпункт на колесах - один из них. В декабре, - обрисовывает перспективы главврач ЦРБ, - поработает в пробном режиме, с января - по утвержденному графику - 5 дней в неделю. Один из них уже зарезервирован для Мясного Бора. Так что очередной фельдшерский прием здесь пройдет на следующей неделе.

12.12.2018 15:02 











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