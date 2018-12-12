



В областном суде рассмотрели апелляцию экс-руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Петрова



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В областном суде рассмотрели апелляцию экс-руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, а ныне - осужденного Владимира Петрова на приговор, вынесенный судом первой инстанции. Напомним, в конце октября процесс по делу Петрова прошел в особом порядке, так как он полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он заключил дополнительное соглашение с подрядчиком, возводившим физкультурно-оздоровительный комплекс в Окуловке, и перечислил ему аванс – 20 миллионов рублей, тем самым внеся существенные изменения в условия ранее заключенного контракта. Два месяца назад Петрову было назначено наказание: два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и запрет на три года занимать должности на государственной службе.

Адвокат поддержал позицию своего подзащитного, отметив, что лишение свободы – это слишком суровая мера наказания. Ведь Владимир Петров сотрудничал со следствием и полностью раскаялся в содеянном. Однако прокурор с доводами защитника не согласилась, посчитав, что всё это уже было учтено при вынесении приговора и каких-то новых данных, которые могли бы способствовать смягчению наказания, нет. В итоге суд вынес свое решение.

Решение коллегии стороны вправе обжаловать, обратившись, в установленном порядке, в президиум областного суда.



