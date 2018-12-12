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НОВОСТИ





В Валдае состоялся областной Форум приемных родителей
Аэлита Тошкина
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Более ста приемных детей и приемных родителей стали участниками традиционного ежегодного областного Форума. Его тема в этом году - «Счастливый ребенок в семье успешен во всём».
В нашей области свыше 2,5 тысяч детей относятся к категории сирот и оставшихся без попечения родителей. Более 1700 таких девочек и мальчиков живут в приемных семьях. О том, как в таких условиях вырастить успешного ребенка, и шла речь на этом форуме. Рецепты счастливого сценария судьбы своих детей папы и мамы обсуждали в непринужденной обстановке, за чаем. К примеру, у пестовчанки Веры Мельник нет секретов от земляков. 4 года назад она заменила погибших родителей своим внучкам Ире и Даше.
О достижениях своих приемных детей мамы могли говорить бесконечно. К примеру, Анна Толибова из Холмского района с гордостью рассказала, что ее Даниил помогает по хозяйству, хорошо учится и ходит на тренировки. Мальчик мечтает о карьере футболиста. А Татьяна Криводед вместе с мужем вырастила не только добрую и умную девочку, но и одаренную творческую личность. За отличную учебу и участие во всероссийских и областных конкурсах Таня была награждена путевкой в «Артек».
У самих приемных родителей во время форума была возможность пообщаться с психологами и педагогами. Вместе они пытались ответить на вопрос, как открыть и развить в детях таланты и помочь им поверить в себя.
Как выяснилось, у многих приемных семей большие планы. Если раньше они были связаны со спортивными и творческими победами, то теперь ребята хотят проявить себя в робототехнике, программировании и биотехнологиях. Надеемся, что им это удастся.


12.12.2018 15:30 











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