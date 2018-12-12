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12 декабря - День Конституции Российской Федерации
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Сегодня - День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года основной закон был принят всенародным голосованием. Сегодня в концертном зале Центра «Диалог» состоится городское торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Конституции России.
Традиционно, для школьников в этот день в региональном правительстве прошел урок государственности, который организовал для них Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев. Он отметил, что в этом году мы отмечаем две крупные даты. 70 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, а главному документу нашей страны исполнилось 25 лет. Обращаясь к ребятам, Анатолий Бойцев обратил внимание на то, что тема урока хоть и звучит как «Права человека», молодое поколение не должно забывать и о своих обязанностях, которые тоже прописаны в Конституции.
Преподаватели, которые выступили перед школьниками, - люди, представляющие все ветви власти: исполнительную, судебную и законодательную. От лица Новгородской областной думы к ребятам обратилась Ольга Борисова. Она отметила, что в главном законе страны не существует второстепенных понятий. И все законы, которые принимают на региональном уровне, соответствуют Конституции.
Несмотря на то, в зале собрались школьники, которые достигли успехов в истории и обществознании, многое, что прозвучало сегодня, было им в новинку, поэтому скучать не пришлось. Тем более, что сегодня ребята не только смогли задать вопросы авторитетным лекторам, но и написать в опросном листе свое мнение по поводу того, как соблюдаются права и свободы человека в нашей стране.

12.12.2018 15:37 











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