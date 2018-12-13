



Театр для детей и молодежи «Малый» готовит для новгородцев премьеру нового спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Анастасия Тэммо



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Книги Кейт ДиКамилло известны во всем мире. Это признанный автор, за произведения которого с охотой берутся и мультипликаторы, и театральные режиссеры. История о кролике Эдварде – одна из самых знаменитых. Это красивая фарфоровая игрушка, которую дарят на день рождения маленькой Абилин. Эдвард влюблен в себя и бабушка девочки мечтает, чтобы он изменился. Это происходит. Но не сиюсекундно, а благодаря большому путешествию.

Чтобы научиться любить, кролику Эдварду предстоит долгий путь. Он попадает в сложные ситуации. Оказывается на лайнере, в хижине рыбака, в поезде, в большом городе. За это время он видит разные семьи. И так, от одной встречи к другой меняется. Интересно, что эта постановка – результат международной команды. Куклы для нее создавала художник из Латвии Анита Знутина-Севе (она будет на премьере), визуальный мир спектакля вместе с театральным художником Игорем Семеновым придумывал видеодизайнер из Риги Дасе Слока, а Вия Блузма учила актеров работать с куклами.

Премьера предназначается для зрителей от шести лет. Но, как говорят создатели спектакля, историю кролика Эдварда лучше смотреть всей семьей.



