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В программе поддержки фермеров добавилось новое направление – овощеводство закрытого грунта
Ирина Демендеева
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Желающие выращивать овощи в теплицах могут получить до полутора миллионов рублей. Именно этим последние несколько лет и занимается житель Демянского района Владислав Шишин.
Пять стометровых теплиц, огромное здание под офис и склад, свой котел отопления - за пять лет реализации проекта демянскому фермеру Владиславу Шишину удалось проделать огромную работу. Но это "капля в море", впереди столь же непростой этап - выведение нового устойчивого сорта томатов специально под новгородский климат. Вот здесь во временной лаборатории и проходит этот эксперимент, - так предприниматель называет процесс селекции.
Сейчас большинство томатов выращивают на минеральной вате. Владислав планирует использовать землю. И тем самым удивить и коллег, и покупателей. Ведь именно на земле, считает он, вырастают самые полезные и экологически чистые овощи. Цена этого проекта почти 35 миллионов рублей. Именно поэтому государственная поддержка - грант на полтора миллиона - фермера не особо интересует. Гораздо полезнее для него была бы помощь с реализацией товара.
Впрочем, это вопрос будущего. Это понимает и фермер, и местные власти. А бумаги для получения государственной поддержки нужно собирать уже сейчас. Этим кстати, уже занимаются несколько жителей Демянского района.
Сейчас Владислав подготавливает под рассаду одну теплицу. Подводит к ней отопление, устанавливает свет. Запуск планирует весной. И к весне как раз и примет решение: имеет ли ему смысл подавать заявку на грант. Пока фермер справляется своими силами, и это скорее исключительный случай.

13.12.2018 16:01 











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