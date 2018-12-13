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В Демянском районе открылась ферма на несколько десятков голов крупного рогатого скота
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Крестьянское хозяйство создала семья Корешковых. Три года назад они переехали к нам из Сибири, построили коровник, подвели к нему воду и закупили скот. Сделать всё это удалось благодаря грантам. Сначала - районному на 200 тысяч рублей, а затем областному - на два миллиона.
Конечно, пришлось вложить и собственные средства. Зато теперь семья продает молоко, творог и масло на рынке Валдая и уже имеет постоянных покупателей.
В планах у семьи Корешковых - расширять свою ферму: достроить коровник, приобрести технику, самим заготавливать сено и заняться мясным животноводством. Естественно, придется нанимать рабочих. Самим с такими объемами семье Корешковых не справиться. Не исключено, что в ближайшее время они обратятся за очередным грантом. Опыт показал, что государственная поддержка существенно упрощает развитие сельского хозяйства. Хотя и требует выполнения некоторых обязательств: например, создания рабочих мест и строгой отчетности.
13.12.2018 16:08 











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