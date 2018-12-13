Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Благодаря концессионному соглашению тарифы на теплоэнергию для жителей Великого Новгорода в будущем году вырастут незначительно
Фото  Видео репортаж Видео
С 1 июля будущего года темп роста тарифа на тепловую энергию для новгородцев составит всего полтора процента. Об этом «Вестям» сообщили сегодня в Тепловой Компании «Новгородская». Ранее темп роста прогнозировался в 6,35 процента. Но благодаря результатам работы организации по концессионному соглашению, этот показатель удалось значительно снизить.
Напомним, что концессионное соглашение между Администрацией Великого Новгорода и Тепловой Компанией «Новгородская» было подписано в апреле 2016 года. В соответствии с ним предприятие уже модернизировало 10 котельных и построило две блок-модульные взамен устаревших. Сумма инвестиций составила 858 миллионов рублей. Применение современного, энергоэффективного оборудования дало ежегодную экономию в 70 миллионов рублей. Положительный результат работы и позволил снизить темп роста тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2019 года.
13.12.2018 16:10 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .