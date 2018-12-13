



Благодаря концессионному соглашению тарифы на теплоэнергию для жителей Великого Новгорода в будущем году вырастут незначительно



Фото Видео

С 1 июля будущего года темп роста тарифа на тепловую энергию для новгородцев составит всего полтора процента. Об этом «Вестям» сообщили сегодня в Тепловой Компании «Новгородская». Ранее темп роста прогнозировался в 6,35 процента. Но благодаря результатам работы организации по концессионному соглашению, этот показатель удалось значительно снизить.

Напомним, что концессионное соглашение между Администрацией Великого Новгорода и Тепловой Компанией «Новгородская» было подписано в апреле 2016 года. В соответствии с ним предприятие уже модернизировало 10 котельных и построило две блок-модульные взамен устаревших. Сумма инвестиций составила 858 миллионов рублей. Применение современного, энергоэффективного оборудования дало ежегодную экономию в 70 миллионов рублей. Положительный результат работы и позволил снизить темп роста тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2019 года.



