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Прокурор Великого Новгорода Александр Авдеев рассказал журналистам о соблюдении требований Закона «О несовершеннолетних»
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Прокурор Великого Новгорода Александр Авдеев рассказал журналистам о соблюдении требований Закона «О несовершеннолетних». Всего в 2018 году ведомство пресекло более 350 нарушений в этой сфере. Основные касались несоблюдения противопожарной безопасности в образовательных учреждениях и санитарных норм. Специалисты прокуратуры также проверяли доступность получения образования, факты сбора средств у родителей на ремонты классов и на другие нужды. Пристальное внимание, особенно после ЧП в Керчи, уделили антитеррористической защищенности учебных учреждений. В поле зрения прокуратуры также попали и два случая распыления газа из баллончиков в новгородских школах.
Такие случаи скорее исключение из правил, нежели норма, пояснил Александр Авдеев. Что касается статистики по подростковой преступности, то в этом году закон нарушили 66 ребят, а в отношении самих несовершеннолетних выявили уже более 150 преступлений.
В этом году городская прокуратура проверяла и заброшенные объекты, где подростки любят проводить свободное время. Сейчас добиваются, чтобы доступ к таким местам был закрыт. Работа в этом направлении еще продолжается. Выявили нарушения по перевозкам детей. Они не системные, но все-таки есть. Положительные результаты есть и по выделению квартир детям-сиротам. В суд было направлено 47 исковых заявлений. В результате жилье получил уже 21 подросток.
19.12.2018 15:06 











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