



Депутаты Новгородской областной думы собрались на последнее в этом году заседание



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Новгородская областная дума собралась на последнее в этом году заседание. На повестке дня - 31 вопрос. Но, прежде чем приступить к их рассмотрению, спикер заксобрания Елена Писарева обратилась к думскому комитету по социальной политике рассмотреть возможность продления областного закона «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей», в соответствии с которым при рождении третьего и последующего ребёнка было предусмотрено выделение регионального капитала «Семья» в размере ста тысяч рублей.

После этого депутаты рассмотрели поправки в областном бюджете текущего года, поддержали первый в стране Закон «О региональных и муниципальных брендах, народных художественных промыслах и ремесленной деятельности», а также внесли изменения в областной закон «Об инвестиционной деятельности».



