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На пресс-конференции в областной филармонии журналистам рассказали, какая программа ждет новгородцев в новогодние праздники
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В новогоднюю ночь, сразу после боя кремлевских курантов, на площади Победы-Софийской новгородцев ждет яркая праздничная программа. Подробно о ней журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции в областной филармонии. В числе основных событий - как всегда фейерверк. Он прогремит над центром города в один час пятнадцать минут. А после него начнутся живой концерт новгородских музыкантов и дискотека.
За новогодней программой традиционно следует рождественская. Шестого января на центральной городской площади новгородцы отметят сочельник, где в 20 часов 30 минут митрополит новгородский и старорусский Лев осветит сочиво, которое все желающие смогут затем отведать. С 15 часов седьмого января в центре города новгородцев ждут поздравления официальных лиц, торговые ряды, угощения и еще один праздничный концерт. А вечером в храмах состоятся праздничные богослужения. Что касается районов области, то там торжества уже идут. Они начались 20 декабря и продолжатся до седьмого января.
Добавим, что всего в Новгородской области запланировано около двух тысяч официальных мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам.
26.12.2018 17:49 











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