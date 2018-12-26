



Новгородская мэрия заверила родителей будущих первоклассников, что их дети пойдут в школы, расположенные поблизости от их домов Оксана Шведова



Фото Видео

В мэрии Великого Новгорода родители будущих первоклассников обсудили проект закрепления школ за микрорайонами. Предполагается, что в будущем году все желающие учиться в учебных учреждениях, находящихся поблизости от дома, смогут это сделать.

Шаговая доступность - вот главный приоритет в части распределения мест в первых классах с нового года. Чиновники учли печальный опыт 2018 го и решили сократить территории, закрепленные за той или иной школой. Причина в том, что в прошлом году большинство детей, живущих рядом с учебным заведением, не смогли туда попасть. Теперь, например, в престижную 36 школу и мега популярную четвертую гимназию сначала будут принимать детей из окрестных домов и только потом, если останутся места, остальных желающих. Так будет справедливо, считают власти.

На обсуждении проекта большинство родителей высказались за изменения. Для их детей шансы попасть в школу рядом с домом увеличились в разы.

Правда, в некоторых микрорайонах чиновники все же не доработали, считают новгородцы. Один из домов на улице Нехинской прикрепили только к одной школе. Хотя в 10-ти минутах ходьбы есть еще несколько. Недалеко расположена и гимназия.

Замечания учтем, отметила председатель комитета образования Великого Новгорода Ирина Шанаева. Окончательное решение примут в конце декабря. К этому времени будут внесены и последние изменения в список домов и улиц, который можно найти на сайте Администрации Великого Новгорода.



