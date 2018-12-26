



Суд вынес приговор Владимиру Козеко, обвиняемому в убийстве дальнобойщика



Фото Сегодня в Новгородском областном суде завершилось рассмотрение дела Владимира Козеко, обвиняемого в убийстве дальнобойщика, но сумевшего убедить коллегию присяжных, что убийство было непреднамеренным. При обсуждении последствий вердикта, определившего вину фигуранта дела в убийстве по неосторожности и угоне машины, обвинение настаивало на лишении свободы для Владимира Козеко сроком на 5 лет и 10 месяцев, а адвокат просила назначить не больше двух третей максимально возможного наказания. Во время последнего слова подсудимый еще раз пытался доказать, что не угонял машину, а стремился перевезти ее с дороги в более людное место, чтобы автомобиль не растащили на запчасти.

Последнее слово оказалось коротким, и после перерыва судья вынес приговор. Владимиру Козеко назначили наказание четыре года колонии общего режима и присудили компенсацию морального вреда сыну и сестре убитого: по 300 тысяч рублей каждому.



