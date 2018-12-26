



Прокуратура Великого Новгорода проверила работу подрядчиков, занятых на уборке города Елена Пилосова



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Не дожидаясь окончания снегопада, вслед за дорожной техникой на улицы Великого Новгорода вышли сотрудники прокуратуры. Сначала самостоятельно, в семь утра, затем – в одиннадцать, уже с руководством "Новгородского Спецавтохозяйства".

Колонну техники на основные автомагистрали «Новгородское Спецавтохозяйство» вывело уже для усиления уборки. Это было сделано по рекомендации прокуратуры после утреннего объезда областного центра. Чистить же дороги начали еще ночью. Но по заключению первого заместителя прокурора города Татьяны Дубровиной, со своими обязанностями исполнители муниципального контракта, а это, напомним, еще две организации – «Мехуборка» и «Чистый град», помимо, САХа, не справляются.

По словам генерального директора «Новгородского Спецавтохозяйства» Сергея Андреева, первые объекты должны быть убраны спустя четыре часа после окончания снегопада. Но он еще продолжается. Так что основная задача – обеспечить движение транспорта и пешеходов. После – привести город в порядок и вывезти снег. Этим сейчас и занимаются. На уборке задействовано 40 единиц техники, более пятидесяти работников вручную чистят тротуары.

По словам Татьяны Дубровиной, все свое внимание по расчистке города подрядчики сконцентрировали на основных автомагистралях, а второстепенные улицы, проезды, тротуары так и остались под снегом. Наглядный пример, как мы сами убедились, Парковая улица. Здесь горожанам приходится проявлять чудеса равновесия, чтобы пройти по узенькой тропинке вдоль тротуара. На наш вопрос о качестве уборки города они задают встречный – а она вообще есть?

Не убраны проезды к школам, детским садам, медицинским учреждениям города. Да и после проезда спецтехники, снег сразу же скапливается на обочинах, не давая автобусам подъехать к остановкам, а людям - перейти дорогу.

Чтобы очистить тротуары, у подрядчика, по условиям контакта, есть 32 часа. И, опять-таки, после прекращения снегопада. Тем не менее, Татьяна Дубровина рекомендовала привести город в порядок как можно быстрее. Ведь приближаются новогодние праздники и не хотелось бы видеть Великий Новгород в таком состоянии. Руководство "Спецавтохозяйства" со своей стороны пообещало сделать все возможное. Они продолжают свою работу, а прокуратура - надзор за ней.





