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Традиционно перед Новым годом сотрудники МЧС проверяют продавцов пиротехники и напоминают, как правильно обращаться с опасной продукцией
Юрий Левиков
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Сделать праздник ярким – желание замечательное, но если яркость в фейерверках, то максимальная осторожность только приветствуется. Когда салюты установлены, не нужно наклоняться над опасными предметами, поджигать фитиль стоит с расстояния вытянутой руки и тут же отходить подальше от эпицентра взрыва.
Важно не только следовать инструкции на пиротехнике, но и грамотно выбрать площадку для запуска взрывающихся залпов. Для некоторых минимальный радиус действия 3-5 метров и подобные изделия можно запускать даже в жилом дворе. Другое дело, когда изготовитель при запуске салюта призывает отойти метров на 30, тут нужна большая открытая площадка. Впрочем, даже небольшая по своим размерам петарда или ракета может таить опасность, недаром почти каждый год люди обращаются к врачам с ожогами и травмами после неудачных попыток «зажечь».
Потому сотрудники МЧС, как обычно, предупреждают: с пиротехникой - максимум внимания и осторожности, чтобы благополучно встретить Новый год.

28.12.2018 16:47 











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