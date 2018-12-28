



В Великом Новгороде открылся первый в регионе центр молодежного инновационного творчества «Синтез» Ирина Демендеева



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Вейп, картон, пластик, бесколлекторный двигатель, винт, немного воображения - прототип аэродинамической трубы готов. Молодые инженеры утверждают, что на разработку идеи ушло всего два часа. Чуть больше времени потребовалось на внедрение. И уже в начале следующего года школьники и студенты, увлекающиеся техникой, смогут тестировать здесь летательные аппараты, которые сами и создадут.

Центр инновационного творчества позволит молодежи создавать новые или совершенствовать старые устройства и даже выпускать их серийно. Например, вот в этой лаборатории сейчас идет процесс создания «вечной батарейки». Как только элемент питания сядет, его будет достаточно потрясти и он вновь заработает.

Пока центр объединил студентов и молодых специалистов, интересующихся техникой, лазерной резкой, схемотехникой и программированием. Для них это хорошая возможность поработать на современном оборудовании и узнать что-то новое. Не исключено, что в будущем, на базе «Синтеза» ребята начнут выпускать свою продукцию. Будь то сувениры или детали для устройств. Например, вот для этого 5ти осевого станка в будущем можно писать хорошее программное обеспечение, - уверен руководитель «Синтеза» Андрей Лебедев. Раньше этим занимались зарубежные инженеры. Сейчас вход в Россию им закрыт. Поэтому у наших разработчиков появляется новое экономически выгодное поле деятельности. Не исключено, что центр сможет не только учить молодежь, но и зарабатывать неплохие деньги.



