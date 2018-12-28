



С 1 января в Великом Новгороде на городские маршруты выйдут 10 новеньких ЛИАЗов



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Обновить парк общественного транспорта удалось за счет средств предприятия и благодаря федеральной программе, предусматривающей дотацию. В результате одна единица обошлась не в 9 с половиной миллионов рублей, а на два миллиона дешевле.

Вместимость каждого ЛИАЗа - 117 человек. Благодаря низкопольному типу кузова и пандусу, воспользоваться городским транспортом без проблем смогут инвалиды-колясочники. Кроме того, в новых автобусах тепло, светло и безопасно. Каждый ЛИАЗ оборудован автоматической системой обнаружения и тушения пожара, а также видеокамерами наружного и внутреннего наблюдения.

Водитель автобуса Ирина Клубэ признается: работать на таких автобусах (а ее профессиональный стаж 18 лет) одно удовольствие. Кстати, по словам директора ПАТП, предприятие нацелено на приобретение исключительно новых автобусов. Что же касается этих ЛИАЗов, то они выйдут на работу в первый день нового года. Машины будут обсуживать маршруты 35, 35а, 9 и 9а.



