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В Новгородском радиотелевизионном передающем центре состоялся торжественный запуск второго мультиплекса
Елена Пилосова
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Старт вещанию второго мультиплекса дан. На экране одна за другой во всех районах области начинают включаться передатчики. Без Деда Мороза, как это и положено накануне Нового Года, конечно, не обошлось, шутят сотрудники передающего центра. На самом деле, чтобы запустить для жителей региона еще десять эфирных телевизионных каналов (среди них «Звезда», «Домашний», СТС, «Спас», «МИР») пришлось провести огромную подготовительную работу. И сегодня, можно сказать, целевая федеральная программа по развитию телерадиовещания в Новгородской области завершена.
Программа шла в несколько этапов. Сначала наземную цифровую телевизионную сеть Новгородский областной передающий центр подготовил для запуска первых десяти эфирных каналов. Эту работу закончили к концу 2014 года. После - взялись и за второй мультиплекс.
Теперь жители Новгородской области могут смотреть в отличном качестве 20 телевизионных каналов. Для этого понадобятся современный телевизор или цифровая приставка для предыдущих моделей и антенна, способная принимать сигнал. Такая возможность есть у жителей Великого Новгорода, районных центров и самых отдаленных уголков нашей области. И это особенно важно для сельчан.
Аналоговое вещание, которым сейчас еще пользуются многие жители области, отключат только 15 апреля. Так что до этого еще есть время, чтобы помочь людям разобраться в нововведениях и подготовить их телевизоры к приему цифрового сигнала. Наглядным примером здесь может служить Новгородский район. Там волонтеры, в качестве которых выступили как сами чиновники, так и спонсоры, обеспечивают пенсионеров приставками, а старшеклассники местных школ помогают настроить технику.

28.12.2018 17:50 











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