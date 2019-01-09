



В первые дни нового года на территории бывшего аэродрома в Кречевицах прошла акция "Новгородская автоелка" Максим Петров



Фото Больше ста новгородских автолюбителей встретились на территории бывшего аэродрома в Кречевицах, чтобы выстроить из своих машин силуэт большой новогодней ёлки. Впервые такая акция прошла несколько лет назад в Челябинске, после чего идею поддержали и водители других городов. В прошлом году в Новгороде флешмоб собрал 88 автомобилей, в этот раз организаторы замахнулись на на большее.

К слову, поставить рекорд в этом году решили не только новгородцы. В Санкт-Петербурге организаторы автоелки насчитали 284 машины. Получится ли водителям в Новгороде их превзойти, питерцы приехали посмотреть своими глазами.

Официально заявки подали около ста человек, но в действительности желающих вышло значительно больше и начиная с полудня на взлетной полосе бывшего аэродрома уже образовалась автомобильная пробка.

Несколько часов организаторы распределяли участников по рисунку новогоднего чудо-дерева. Автомобилисты же в это время согревались за чашкой горячего чая из термоса. А с наступлением темноты, когда все было наконец готово, новгородская автоелка зажгла свои огни под фанфары автомобильных клаксонов.

Побить рекорд новгородцам не удалось - организаторы насчитали 222 машины. Но главная цель акции очевидно была достигнута: автолюбители разъехались в отличном настроении, договорившись о новой встрече в следующем году.



