



Власти Новгородского района продолжают акцию по вручению цифровых телевизионных приставок Елена Пилосова



Фото Ветеран Великой Отечественной войны Николай Жуков стал одним из тех жителей Новгородского района, к кому в эти праздники пришли в гости представители администрации и волонтеры. Подарок вручили актуальный - цифровую телевизионную приставку, чтобы пенсионер мог смотреть в отличном качестве 20 телевизионных каналов. Годы не позволяет Николаю Алексеевичу часто выходить на улицу. Так что телевизор - одно из немногих развлечений. Ветеран, несмотря на свой преклонный возраст (а в этом году ему грядет столетний юбилей) внимательно следит за новостями, как местными, так и со всего мира.

Акцию по вручению цифровых телевизионных приставок администрация Новгородского района объявила с началом запуска второго мультиплекса. Посмотрели, сколько семей нуждаются в таком оборудовании. Оказалось, немало. Полторы тысячи человек - многодетные, малоимущие семьи, пенсионеры. Поэтому к участию в акции пригласили меценатов, волонтеров. Те согласились. В качестве спонсоров выступили и сами чиновники. Но в преддверии 75-летия освобождения Великого Новгорода и Новгородского района от немецко-фашистских захватчиков первым вручают подарки ветеранам.

Волонтерами акции стали и школьники Новгородского района. Сначала они сами разобрались в оборудовании, дополнительную подготовку получили на занятиях. Теперь освоить современную технику помогают пенсионерам.

Десятиклассник Сырковской школы Илья Андреев вызвался подключить цифровую приставку и Николаю Алексеевичу. Работа заняла всего несколько минут. Теперь ветеран переключает каналы, чтобы найти любимую передачу и продолжить её просмотр.



