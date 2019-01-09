



1 января в Новгородской области на свет появилось 10 новых жителей



Фото Первым в новом году в Великом Новгороде родился

Рустам Муминов. Малыш родился здоровым и уже к Рождеству был дома. 7 января поздравить родителей и мальчика пришли губернатор Андрей Никитин и мэр областного центра Сергей Бусурин.

Цветы и подарки 7 января получила еще одна новгородская семья. В новый год в 2 часа 15 минут у Виктории Дерябиной родился третий ребенок. В Рождество поздравить семью пришли мэр Сергей Бусурин и председатель областной думы Елена Писарева.

Елена Писарева не только поздравила семью с пополнением, но и сообщила хорошие новости: в ближайшее время в областной думе будет рассматриваться вопрос поддержки семей с детьми. Что для многодетных родителей весьма актуально.



