



Великий Новгород отметил светлый праздник Рождества Христова



Фото В канун светлого праздника митрополит Новгородский и Старорусский Лев совершил праздничное Всенощное бдение в Софийском соборе.

Более тысячи новгородских семей пришли на службу, чтобы разделить друг с другом радость торжества, прикоснуться к иконам, помянуть ушедших, поставить свечи.

Во время Всенощного бдения священники освятили пять пшеничных хлебов. Это воспоминание о насыщении Спасителем пяти тысяч человек пятью хлебами. Для всех православных этот святой вечер стал откровением, многие пришли в Софию за верой и надеждой. Молились и за себя, и за своих близких.

Праздничное Всенощное бдение длилось почти два часа, после чего православные вместе с Митрополитом Новгородским и Старорусским Львом переместились на главную городскую площадь.

Здесь открыл праздник ансамбль танца «Лик». Юные новгородки в образе ангелов явили миру младенца Христа. Актеры декламировали священное писание, а волонтеры вместе со священнослужителями возле Рождественского вертепа расставляли главное блюдо Сочельника - сочиво, в память о Данииле и трех отроках, которые,

согласно Евангелию, «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы». Освятил традиционное сочиво и благословил всех православных Митрополит Новгородский и Старорусский Лев, после чего обратился к верующим.

Новгородский рецепт сочива был щедр: кушанье состояло из риса, меда, орехов, мака и фруктовых цукатов. Особенно ждали угощения дети.

Праздник продолжился под заливистую гармонь, песни и танцы колядовщиков из фольклорного ансамбля «Круговина».

Сам праздник Рождества отмечали на следующий день здесь же, на площади Победы-Софийской. По многолетней традиции, в центре стоял вертеп, а вокруг него расположились представители разных городских церквей. Одни угощали гостей чаем и пирогами, а другие раздавали игрушечных ангелов, которые считаются символом

Рождества. И, конечно, вокруг звучала музыка.

В праздник Рождества Христова на центральной площади Великого Новгорода было многолюдно. Новгородцев не испугали метель и порывистый ветер. Они с удовольствием слушали выступление воспитанников воскресных школ и "светских музыкантов", танцевали и, конечно, пробовали угощения, которые по многолетней традиции для них приготовили приходы разных церквей. Здесь же у столов можно было узнать и про значимость этого праздника для православного человека.

Несмотря на то, что праздник Рождества считается церковным, со временем он перенял кое-что из светской жизни. Например, традицию предоставлять слово первым лицам области. Со сцены звучали поздравления и наставления. Одно из них - помнить наши корни и в рождественские дни помогать тем, кто в этом нуждается. Ведь и раньше в Рождество было принято накрывать столы и угощать всех желающих.

"Ума, разума и божьей благодати", - так было принято на Руси поздравлять родных и знакомых со светлым праздником Рождества. А еще в эти дни дарили символичные подарки: считалось, что рукотворные ангелы обязательно принесут удачу своим владельцам.





